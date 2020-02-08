شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير مكة.. إغلاق مطعم تصدر منه أصوات موسيقى والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أغلقت شرطة المنطقة مطعماً تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه أمير مكة.. إغلاق مطعم تصدر منه أصوات موسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.