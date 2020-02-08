تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش ويدمة وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







