إقالة وتراشق بالألفاظ.. هكذا انتقم ترامب من مؤيدي عزله

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - ميادة السيد

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، من تهمة إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس، تلك التهمة التي كادت أن تعزله من منصبه، وبالرغم من تبرئته إلا أنه قرر الانتقام من كل من شهد ضده، أو شارك في محاولة عزله.

إقالة ألكسندر فيندمان من منصبه

قال ديفيد بريسمان، محامي الضابط ألكساندر فيندمان، كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني، إنه تم طرد موكله من وظيفته، بسبب شهادته ضد الرئيس دونالد ترامب خلال محاكمته.

وأضاف أن موكله فوجئ عقب انتهاء جلسة المحاكمة الأخيرة، بموظفي الأمن يطلبون منه إخلاء مكتبه والخروج معهم من البيت الأبيض، لأنه تم نقله إلى وزارة الدفاع.

وشدد على أنه تم طرد موكله من عمله بسبب قوله للحقيقة، وجميع الشعب الأمريكي يدرك جيدا سبب فقدانه لوظيفته.

وكان فيندمان قال خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي أجراه معه في شهر يوليو، أن يفتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

إقالة غوردون سوندلاند

انتشر الكثير من التقارير الإخبارية يوم أمس، تفيد بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، والذي شهد ضده هو الآخر أثناء إجراءات محاولة عزله.

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ونقلت وسائل الإعلام بيانًا عن غوردون قال خلاله إنه تم إخباره أن ترامب يعتزم استدعاءه في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

مهاجمة السيناتور ميت رومني

“الرئيس مذنب لانتهاك مزر لثقة الجمهور، ما فعله خطأ فاحش”، كانت هذه الكلمات ما قاله رومني خلال تصويته أمام مجلس الشيوخ في قضية عزل ترامب، حيث كان الجمهوري الوحيد الذي يصوت ضد الرئيس الأمريكي.

فتحت تلك الكلمات النار على رومني، حيث انتقده أعضاء حزبه وطالبوه باستقالته من منصبه، ليس هذا فحسب بل وأخذ ترامب هو الآخر ينتقده علانية على حسابه في تويتر، ويصفه بالمندس من الديمقراطيين، وأنه لو سخّر نفس طاقته وغضبه الحالي لهزيمة باراك أوباما أثناء الانتخابات الرئاسية لفاز عليه.

نانسي بيلوسي

أما انتقام ترامب من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية ، نانسي بيلوسي والتي تولت إجراءات عزله، فبدأ قبل يوم من إعلان براءته، وتحديداً خلال إلقاء خطاب حال الاتحاد، والذي رفض خلاله مصافحتها، مما تسبب في إحراجها أمام الملايين.

كما وصفها بالشخصية القميئة خلال حديثه في البيت الأبيض، واتهمها بانتهاك القانون بتمزيقها خطابه والذي يعد وثيقة رسمية.

ونشر ترامب مقطع فيديو على حسابه بتويتر، حمل عنوان “قصص أمريكية نابضة بالحياة مُزقت إرباً من قِبل نانسي بيلوسي”، استعرض خلاله صوراً التقطت أثناء إلقائه كلمته في الكونغرس تتخللها صورٌ لبيلوسي وهي تمزق نسخة خطابه.

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