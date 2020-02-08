تعرف على المدن التي سجلت أدنى درجة حرارة اليوم

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت محافظة القريات أدنى درجة للحرارة بالمملكة، اليوم السبت، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن القريات سجلت 4 درجات مئوية؛ فيما سجلت طريف 5 درجات، وتبوك 6 درجات، بينما سجلت عرعر وسكاكا 8 درجات.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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