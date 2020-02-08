شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كورونا المميت يجتاح دول جديدة بعد وصوله إلى السعودية والإمارات.. والرعب يجتاح المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن كشفت تقارير رسمية ودولية وصول حالات إصابات كورونا إلى الإمارات وحالة واحدة إلى السعودية.. أعلنت كل من واشنطن وطوكيو، السبت، تسجيل أول وفيات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

قد يهمك ايضاً:

عريس سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسه تم تبديلها بأختها.. والسبب صادم!.. وهكذا كانت نهايتها



عاجل : كورونا المميت يجتاح دول جديدة بعد وصوله إلى السعودية والإمارات.. والرعب يجتاح المواطنين



أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة



سعودي ينفجر غضبًا ليلة الجمعة ويقتحم مرقصًا بجوار بيته من أجل بناته.. وحينما وصل كانت الصدمة التي جعلته يبكي! (فيديو)



حفل زفاف يحضره الملايين من الأشخاص رغم أن الدعوة ل300 شخص فقط.. والغريب أن العروسان كانا وحيدان في القاعة!



وافدة تمارس الفعل الحرام مع ابنتها.. وعندما عثرت عليها الشرطة السعودية كانت الصدمة!



رجل مغمور عشق امرأة على الإنترنت.. فذهب إلى لقائها لكن النهاية كانت صادمة للجميع!



Advertisements

الكلمة التي طلبها بوش من صدام حسين مقابل الإفراج عنه والإقامة في “دولة خليجية“ لكنه رفضها وفضل حبل المشنقة على الذل



شاهد : بدء أولى جلسات محاكمة وسيم يوسف بعد الإطاحة به من جامع زايد في الإمارات وبعدما وصل المحكمة مباشرة كانت الفضيحة



قط يداوم على صلاة الفجر يوميا بالمسجد وفي الصف الأول.. شاهد ماهي قصته الغريبة!



شاهد.. أفعى تبتلع تمساحا ضخما بطريقة مذهلة (لأصحاب القلوب القوية)



شاهد: عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تصدم متابعيها بصور فاضحة من دبي .. تعرّت وخرجت إلى الشرفة!



شاهد (فيديو) صادم ومؤلم بذلت الصين كل المحاولات لمنع تداوله.. يفضح السبب الحقيقي لانتشار وباء ”كورونا” القاتل الذي يفتك بالصينيين..!



أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)



وأعلنت السفارة الأميركية في بكين السبت وفاة أميركي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض

.

وقال ناطق باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس: “يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير”.

من جانبها أعلنت الخارجية اليابانية في بيان السبت، وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان.

وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل وهو في الستينيات من عمره كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي، حسبما ذكرت “رويترز”.

ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل أول ياباني يتوفى بسبب هذا المرض لأن مسؤولا بوزارة الخارجية اليابانية قال إنه ليس لدى الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس كورونا.