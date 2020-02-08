شكرا لقرائتكم خبر عن أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل أسد حدث في فخ صيد مميت على خاتمة سعيدة، بعد أن شاهده عدد من السياح في رحلة سفاري على الطريق بحديقة “كروجر الوطنية” بجنوب أفريقيا.

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أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة



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حيث انتبه كل من “ميليسكا فيلجوين”، “مايكي بيتيت” مع مجموعة أخرى من السياح لشكل الأسد المرعب، حيث تلاشى جلد رقبته بالكامل حتى تدلى اللحم من أدناه جراء تعرضه لمسعى صيد فاشلة بعد وقوعه في واحد من الفخاخ، فالتقطوا له الصور ونبهوا الحكومة المقصودة عقب نشر صوره عبر “فيسبوك”.

واستطاع الأطباء البيطريون مساعدة الأسد بعد إغلاق الطرق والبحث عن الأسد المصاب عقب ساعات من تنبيه مسئولي الحديقة، لينطلق مرة ثانية في البرية، بعدما كان عرضة للموت؛ نتيجة لـ الإصابة والعدوى أو مهاجمة الضباع له. كان من المخطط التخلص من الأسد؛ لأن الفخ اخترق عينه، إلا أن واحد من حراس الحديقة بث نبأ نجاة الأسد عبر فيسبوك لطمأنة القلقين.