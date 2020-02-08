شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي ينفجر غضبًا ليلة الجمعة ويقتحم مرقصًا بجوار بيته من أجل بناته.. وحينما وصل كانت الصدمة التي جعلته يبكي! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يقتحم مرقصًا بجوار بيته ليلة الجمعة، وهو في حالة غضب شديدة من الأوضاع ببلاده.

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سعودي ينفجر غضبًا ليلة الجمعة ويقتحم مرقصًا بجوار بيته من أجل بناته.. وحينما وصل كانت الصدمة التي جعلته يبكي! (فيديو)



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وأظهر مقطع الفيديو الذي وثّقه المواطن السعودي بكاميرا جواله، وهو يرصد موقع منزله، والمرقص بجواره، مؤكدًا أنه لا يستطيع النوم طوال الأسبوع بسبب الموسيقى والرقص.

وأقدم المواطن السعودي على فتح باب المرقص وتصوير المتواجدين بداخله، وتساءل بغضب: "أنا كيف أربي بناتي .. أكبرهم في المتوسط".

واستنكر المواطن السعودي الغاضب، تغييب هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، مبينًا أن المرقص بجوار أحد أكبر المساجد في منطقته.

وتعيش السعودية حالة من الانفتاح الاجتماعي الواسع بعد أن قال ولي العهد محمد بن سلمان، أنه سيقضي على المتطرفين لتعود بلاده إلى الإسلام الوسطي المعتدل.

وانشأت المملكة "الهيئة العامة للترفيه" والتي تختص بإقامة الحفلات والإشراف عليها، وإقامة المهرجانات الكبرى، فيما سُمح بافتتاح النوادي الليلية بالمملكة.