صحيفة إسرائيلية: مساع للقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، أن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والرياض لعقد قمة في القاهرة سيجتمع خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر عربية (دون أن توضح مصادرها) إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يجري اتصالات ماراثونية لعقد اللقاء منذ عدة شهور.

نقلت الصحيفة عن مصدر قالت أنه دبلوماسي عربي رفيع، أكد أن واشنطن تسعى في الأيام الأخيرة لعقد القمة، التي سيلتقي بها نتنياهو وبن سلمان، قبل انتخابات الكنيست القريبة، واستطرد المصدر أن القمة ستجمع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات والسودان والبحرين وعُمان، وفقاً لموقع (عرب 48).

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة، دون أن تؤكد أي من معلوماتها، أن البحرين عرضت استضافت القمة المذكورة في المنامة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأردن دعي أيضًا للمشاركة، إلا أنه الملك عبد الله الثاني تحفظ من المشاركة، في محاولة له لفرض الحضور الفلسطيني في القمّة، إذ ذكرت الصحيفة أن عمان تواصلت مع رام الله لحضور القمة.

يذكر أن الصحيفة ادّعت أن مسؤولاً كبيراً في رام الله أكد لها أن "القيادة الفلسطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل".