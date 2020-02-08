“الربيعة” يُوضح سبب اللبس والاعتقاد بوجود حالات كورونا في المستشفيات

أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سبب اللبس الحادث لدى البعض، واعتقادهم بوجود حالات إصابة بفايروس كورونا الجديد في المملكة رغم تأكيد الوزارة عكس ذلك.

وأكد أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفايروس الكورونا الجديد، وأن ما يُحدث لبساً عند البعض هو ما تقوم به الوزارة من احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه. وأضاف الربيعة أن جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد.