سفارة المملكة لدى بريطانيا تحذر المواطنين هناك من سوء الأحوال الجوية

حذرت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين الزائرين والمقيمين منهم هناك إلى توخي الحذر؛ بسبب الأحوال الجوية السيئة. ودعت السفارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر غداً (الأحد) جراء الأحوال الجوية السيئة والأمطار والرياح الشديدة في بعض مناطق المملكة المتحدة.

وطالبت السفارة، كل المواطنين بالتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ.