اخبار السعوديه

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، رياحاً نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن المناطق المتأثرة هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكَون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، في حين يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وتُسجل الدمام وشرورة ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات مئوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا