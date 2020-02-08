توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً السبت في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، رياحاً نشطة سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. وأشارت الهيئة إلى أن المناطق المتأثرة هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية، وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكَون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، في حين يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وتُسجل الدمام وشرورة ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 5 درجات مئوية.