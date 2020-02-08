“المسند”: موجة باردة مُقبلة هي الأشد .. وتضر المزروعات والمواشي

وافق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، ما توقعه أيضًا خبير المناخ بالسعودية صالح الربيعان بتأثر السعودية بأشد موجة هذا العام. وقال “المسند”: يُتوقع أن تتأثر ‫السعودية والمنطقة بشكل عام بأشد موجة باردة في هذا الموسم. ‏وأضاف “المسند”: يُتوقع أن تخلف الموجة قارسة البرودة الأسبوع القادم أضرارًا على المزروعات، وبعض المواشي.

في السياق نفسه، كشف “الربيعان” أن المواقع المناخية تشير إلى تأثُّر السعودية بموجة برد قاسية وقوية وطويلة، بداية من السبت القادم 14 جمادى الآخرة، وتستمر حتى الخميس. وأضاف: قد تكون هي الأقوى هذا العام بسبب اتساع تأثيرها، وطول مكثها، وقد يتكرر تأخير دوام الطلاب والطالبات حفاظًا على سلامتهم.