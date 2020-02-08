جوجل تُحدّث تطبيقها Measure بدعمه تحويل الوحدات تلقائيًا وأكثر

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في الآونة الأخيرة، هدأت الإثارة القادمة مع تطبيقات الواقع المُعزز، لكن لا يزال تطبيق القياس Measure من جوجل يحظى ببعض الاهتمام والذي بطبيعة الحال يستحقه، حيث حصل على تحديث جديد يدعم مستخدمي أندرويد، وقد وفّر معه هذا التحديث الأخير بعض التحسينات على الواجهة وأثناء إجراء القياسات، بما في ذلك رسم متحرك جديد للمساعدة في اكتشاف الأسطح ولتسهيل اتخاذ قياسات دقيقة، كما وتم الترقية لدعم تحويلات الوحدات التلقائي.

من ناحيته، لعل أحد ضروريات تطبيقات الواقع المعزز هو توفير الكثير من التلميحات المرئية للمستخدمين، وعندما يتعلق الأمر بتطبيق Measure فكان جيدًا في هذا الأمر، ومع ذلك، كانت هناك حالات لم تتوفّر فيها خطوط الدليل لعلامات ومواضع الأسطح، أما الآن فقد تم إضافة نقاط جديدة ومتحركة على السطح يمكن استخدامها في جميع الأماكن.

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أما فيما يخص الميزة الثانية، وهي التحويلات التلقائية للوحدات، فيمكن أن تجعل هذه الميزة طبيعة الاستخدام أسهل بكثير، حيث أخذ هذا التحديث هذه التحويلات خطوة نحو الأمام، وذلك عن طريق إضافة المزيد من التحويلات بين مجموعات مختلفة من الوحدات الإمبريالية وذلك كي لا تضطر إلى المخاطرة بالأخطاء عن طريق إجراء حسابات في رأسك.

أخيرًا، تحديث Measure 2.5 يصل بشكل تدريجي لمستخدمي أندرويد..، وفي حالة عدم وصوله لك، ببساطة قم بتحميل ملفه الـ apk بالانتقال من هنا.

تحميل تحديث Measure على أندرويد.

