هل تُريد إعادة تشغيل إشعارات متجر جوجل بلاي ؟ قم بالاستعانة بهذا التطبيق

︎ :

.

هناك العديد من مستخدمي نظام تشغيل أندرويد مقتنعون حاليًا بوجود شيء غريب في متجر التطبيقات الرسمي جوجل بلاي، خاصةً فيما يتعلق بغياب أو عدم ظهور إشعارات التحديثات، مع عدم ظهور إشعارات التحديث للتطبيقات المثبتة لبعض المستخدمين.

هذا الأمر أو هذه الإزالة للإشعارات ليست خطأ أو مشكلة على الإطلاق، حيث مؤخرًا أعلنت جوجل عن سياسة تغيير جديدة في متجر بلاي تهدف إلى تقليل عدد الإشعارات الواردة، ومع ذلك، هناك العديد من المستخدمين، يرغبون باسترجاع هذه التطبيقات، وبغض النظر عن عدد الإشعارات التي يتلقونها أو ما شابه.

Advertisements

فإذا كنت أحد هؤلاء المستخدمين، فيمكنك هنا الاستعانة بالتطبيق الجديد AppNotifier ، والذي معه سيكون من الممكن مرة أخرى تلقي الإشعارات من متجر جوجل بلاي، بدوره أيضًا، تم تطوير تطبيق AppNotifier من أحد أعضاء XDA الغني عن التعريف، وسيُمثّل نظامًا سريعًا وغير مؤلم للتذكير بتحديث أحد التطبيقات.



أما فيما يخص إمكانية العمل مع التطبيق، فهي بسيطة للغاية، حيث بمجرد تثبيت التطبيق من المتجر عبر الرابط الموجود في الأسفل، ومن ثم فتحه، ستتمكّن من اختيار تلقي الإشعارات حول التحديثات أو عمليات التثبيت الجديدة من المتجر، أيضًا تلقي الإشعارات من التطبيقات المثبتة من خارج متجر جوجل بلاي.

أخيرًا، يُعدّ تطبيق AppNotifier تطبيقًا خفيفًا وبسيطًا للغاية في الإعداد، ونحن بدورنا إذ نوصي بشدة بتثبيته من متجر جوجل بلاي، والبدء في استخدامه فورًا إذا لم تتمكن من الاستغناء عن إشعارات تحديث التطبيقات من متجر الأندرويد الرسمي.

تحميل تطبيق AppNotifier من على متجر جوجل بلاي.

