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تحديثات تطبيق انستجرام الأخيرة غيرت الكثير من طريقة التعرف على ظهور الأصدقاء ومعرفة تفاعلهم على المنصة، لكن مع أخر تحديث وصل للتطبيق، فقد أصبح بالإمكان ترتيب الأصدقاء وفقًا لتفاعلهم معك.
ويمكن ترتيب الأصدقاء حسب حجم تفاعلهم معك من خلال الذهاب إلى قائمة المتابعين ومن ثم اختيار الخيار الجديد الذي يقوم بترتيبهم حسب التفاعل، وبعدها ستظهر أي من الأصدقاء يتفاعلون معك وأيهم غير مهتم بالتفاعل مع ما تنشر على المنصة.
وبهذه الطريقة الجديدة، سيكون بالإمكان إلغاء متابعة البعض في حال كان تفاعلهم قليل أو الإبقاء عليهم ضمن قائمة الأصدقاء.
نستطيع القول أن تلك الميزة مفيدة جدًا للكثير من المستخدمين، خاصة وأنها تمكنهم من تصنيف قائمة المتابعين بأكثر من طريقة.
كانت هذه تفاصيل خبر انستجرام يضيف ميزة لترتيب الأصدقاء الأكثر والأقل تفاعلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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