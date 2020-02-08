موتورولا RAZR يفشل في عملية الطي بعد 27,000 محاولة (فيديو)

︎ :

.

أظهر اختبار قام به فريق موقع CNET فشل هاتف موتورولا القابلي للطي RAZR بعد 27,000 عملية طي تمت عن طريق روبوت مصصم خصيصاً لاختبار هذه الفئة من الهواتف الذكية.

ويظهر من خلال فيديو التجربة معاناة الهاتف في عملية الطي بعد فترة من البدء في رحلة استمرت أكثر من 3 ساعات، مما يعنى أن العدد لعمليات الطي التامة بشكل صحيح قد يكون أقل من الرقم الذي خلصُت به التجربة.

والواضح من الفيديو أن الفشل في الهاتف كان على مستوى المفصل الذي أصبح خارج الخدمة بعد العملية، وعند محاولة طيه يدوياً أصبح يصدر صريراً وتكون عملية الطي صعبة لكن شاشته كانت لازالت تعمل بكامل وظائفها.

Advertisements

وفي تقرير منفصل لـ BBC حول مراجعة الهاتف كانت أحد النقاط السلبية هي كونه عرضة تراكم الغبار والأتربة التي بمكن أن تعلق على في مكونات الجهاز.

والجدير بالذكر أن شركة موتورولا لم تذكر كم هو عدد الطيات المفترض أن يتحملها RAZR طوال مدة الاستخدام إلا أنها قالت بأنه سيكون صالح لمدة عامين، لكن وفقاً للتجربة فإن الهاتف قد يمكث من 6 أشهر إلى سنة وهو أقل بالنصف تقريباً من المدة التي صرحت بها الشركة.

وكان موقع CENT قام بتجربة مشابهة مع جالكسي فولد الذي حقق 200,000 طية بفارق كبير بين الهاتفين قبل أن تتوقف شاشة الهاتف عن العمل كلياً.

وللتذكر فان هاتف موتورولا RAZR قد تم إطلاقه اليوم بسعر 1,499 دولار مع ضمانة لمدة عام يمكن مراجعة الشركة في حال حصل خللأ في الهاتف.



