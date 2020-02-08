مستشار اقتصادي يُعدد فوائد إلغاء نظام الكفالة التي ستعود على المملكة

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قال الكاتب والمستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن إلغاء نظام الكفالة – لو حدث – فإن له فوائد ستعود على المملكة اقتصادياً ودولياً بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية وقوانين وتشريعات منظمات العمل الدولية.

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وأوضح أن إلغاء الكفالة قد يساعد على معالجة التستر، وإن كان هناك قرار سابق يتيح الفرصة للمستثمر الأجنبي مباشرة عمله دون كفيل، وخاصة أن الأنظمة الجديدة مكنته من تملك شركته أو مؤسسته بنسبة 100% من غير حاجة للكفالة.

وعن إيجابيات القرار؛ فمنها أن تكون المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لقوانين وتشريعات منظمات العمل الدولية، وهو ما يعتبره الكاتب أهم شيء، أما سلبيات القرار فتعتمد على التطبيق.

ورأى في لقاء له ببرنامج “ياهلا” أنه كلما كان التطبيق موثوقاً كانت السلبيات أقل، خاصة فيما يتعلق بتنقل الموظف، وعدم احترام العقد الموقع، خاصة لو جاء الموظف بعقد من الخارج، مؤكداً على أهمية احترام العقد الموثق بحذافيره، وأن يكون رب العمل على بينة مما سيحدث بعد انتهائه.