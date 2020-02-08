

الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

اختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أعماله أمس في لوزان السويسرية برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري قراسا.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور صالح بن ناصر بأن المكتب التنفيذي أقر وبحضور نواب رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارة وعشرة من الخبراء المختصين في تنظيم وإعداد المسابقات جملة من القرارات ومن أبرزها، اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على المستوي الدولي للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م .

اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الذي سبق وأن أعتمد من رئيس الاتحاد إلى جانب الاتحادات القارية للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م. اعتماد برامج التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فرنسا 2024م. اعتماد ترتيبات المنتخبات الوطنية التي تأهلت للمشاركة في الدورة الأولمبية 2020 م باليابان .

// انتهى //

07:41ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / اختتام أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة في لوزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.