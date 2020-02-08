سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

تناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم دعوة وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة إلى ضرورة أن يكون لليبيا دورًا محوريًا في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولة الصادرة بشأن تجميدها، وطالب بضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في المحافظة على هذه الأموال.

وأشارت إلى إعلان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة ماتزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي الذي يستهدف المدنيين في صلاح الدين وأبوسليم في العاصمة الليبية طرابلس، مفيدا أن القتال المستمر في سرت وحولها يدفع باتجاه تهجير المزيد من المواطنين من منازلهم.

وبينت إعلان مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي عقد قمة حول ليبيا ودول الساحل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، بهدف تأمين مسعى إفريقي يساعد على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام الحصار المفروض على الأسلحة ووقف التدخلات في ليبيا.

ونقلت تأكيد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو دعم روما لمهمة أوروبية محتملة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر دخول السلاح إلى ليبيا، موضحا أنه إذا لم يجر وقف إمدادات السلاح إلى طرفي النزاع هناك فإن الحرب بالوكالة لن تتوقف.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المنعقدة في جنيف حققت تقدما في قضايا عدة، مشيرا إلى أن القاهرة ستحتضن الأحد المقبل اجتماعات ستعنى بتفعيل المسار الاقتصادي في الأزمة الليبية.

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