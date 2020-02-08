السعودية اليوم / وكالة الأرصاد الجوية: مخاوف جديدة من تسارع تغير المناخ في قارة أنتاركتيكا



جنيف 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس

أكدت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة عن مخاوف جديدة من تسارع تعرُّض أغلفة الأرض الجليدية للضرر، وتزايد ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث أعلنت أن قارة القطب الجنوبي "أنتاركتيكا" قد سجلت رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 18 درجة مئوية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية السيدة كلير نوليس في مؤتمر صحفي بجنيف أمس إن الأرقام القياسية الجديدة المُسجَّلة في شمال القارة ستعد ارتفاعا غير عادي حتى في أشهر الصيف الدافئة.

وأضافت نوليس أن مركز البحوث الأرجنتيني المسمى بإسبيرانزا، والواقع على الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، قد سجل درجة حرارة قياسية جديدة أمس الأول، وهي 18.3درجة مئوية، وهو رقم غير معهود عادة في أنتاركتيكا حتى في فصل الصيف.

وأوضحت أن هذه الدرجة تفوق الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 درجة مئوية، والذي كان قد تراجع في عام 2015.

ولا ينبغي الخلط، حسب وصف المتحدثة بين أنتاركتيكا وبين منطقة القطب الجنوبي عامة، والتي تتضمن كل المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة. التي وصلت فيها درجات الحرارة القياسية إلى 19 درجة مئوية في جزيرة ساناي في يناير 1982.

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