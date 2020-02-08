مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس

الجمعة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

05:47ت م

0166



www.spa.gov.sa/2031765 الجمعة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس05:47ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.