سياسي / الدكتور منزلاوي يلتقي نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية



نيويورك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

التقى نائب مندوب المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في سوريا وخاصة في مدينة إدلب، وآخر التطورات في العملية السياسية من أجل إنهاء الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق التي طال أمدها.

وأعربت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية ديما موسى، عن تقديرها الكبير للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية لشعب سوريا، والمساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجالات ‫الصحة‬ والغذاء‬ والإيواء والتعليم، وغيرها لمساعدة الشعب السوري خاصة النساء والأطفال على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، مثمنة دور المملكة في تخفيف معاناة الملايين من الشعب السوري.

كما ثمنت الجهود التي تبذلها المملكة للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري.

وأكد الدكتور خالد منزلاوي بدوره موقف المملكة الثابت من القضية السورية المتمثل في حث النظام السوري على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية وتوفير الحماية للشعب السوري ودعمها لحقوقهم ومطالبهم المشروعة، معربا عن إدانة المملكة للتصعيد الأخير للسلطات السورية في محافظة إدلب، وإدانتها للتدخل الأجنبي في الشأن السوري والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، كونها تزيد من تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة الشعب السوري.

كما أعرب عن دعم المملكة للجنة الدستورية للتوصل إلى حل سياسي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري وتوفير عودة آمنة للاجئين.

حضر اللقاء ممثلة مكتب الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية في نيويورك ريما جلبي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، وعضو اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية بالوفد السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.

// انتهى //

05:47ت م

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نيويورك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، يوم الجمعة، بنائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية ديما موسى، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني في سوريا وخاصة في مدينة إدلب، وآخر التطورات في العملية السياسية من أجل إنهاء الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق التي طال أمدها.وأعربت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية ديما موسى، عن تقديرها الكبير للدعم المستمر من المملكة العربية السعودية لشعب سوريا، والمساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجالات ‫الصحة‬ والغذاء‬ والإيواء والتعليم، وغيرها لمساعدة الشعب السوري خاصة النساء والأطفال على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، مثمنة دور المملكة في تخفيف معاناة الملايين من الشعب السوري.كما ثمنت الجهود التي تبذلها المملكة للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري.وأكد الدكتور خالد منزلاوي بدوره موقف المملكة الثابت من القضية السورية المتمثل في حث النظام السوري على الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية وتوفير الحماية للشعب السوري ودعمها لحقوقهم ومطالبهم المشروعة، معربا عن إدانة المملكة للتصعيد الأخير للسلطات السورية في محافظة إدلب، وإدانتها للتدخل الأجنبي في الشأن السوري والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، كونها تزيد من تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة الشعب السوري.كما أعرب عن دعم المملكة للجنة الدستورية للتوصل إلى حل سياسي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري وتوفير عودة آمنة للاجئين.حضر اللقاء ممثلة مكتب الائتلاف الوطني لقوى الثروة والمعارضة السورية في نيويورك ريما جلبي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، وعضو اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية بالوفد السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.// انتهى //05:47ت م0165

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