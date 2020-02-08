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الشرق الأوسط: فساد الحوثي أجبر منظمات الإغاثة على خفض أعمالها
السبت 8 فبراير 2020
قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير نشرته مساء أمس الجمعة، إن فساد مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، أجبر المسؤولين الأمميين في القطاع الإنساني على خفض أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة للمليشيا.
ونبهت إلى أن القرار سينعكس على نحو 12 مليون شخص يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأضافت الصحيفة: "يبدو أن المساعي الأممية المضنية التي بذلها موظفو الوكالات المختلفة خلال العام الماضي من أجل وقف فساد قادة المليشيا الإرهابية، لتذليل العراقيل التي يضعونها أمام توزيع المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين، قد وصلت إلى طريق مسدودة".
ونقلت عن مصادرها في القطاع الإنساني، قولها إن مليشيا الحوثي تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 20% من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها، دون أن تُلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً.
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