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تفاصيل إنهيار مليشيا الحوثي في أهم جبهة بمأرب بعد مصرع قائدهم السبت 8 فبراير 2020 تواصل القوات الحكومية التمشيط والتوغل في مناطق تقع بين محافظتي مارب والجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على تمركز ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مديرية مجزر. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديد في جبهة الجرشب مجزر, بعد مواجهات عنيفة. Advertisements وذكرت المصادر أن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب عدة أخرى تم السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية. وأفادت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشهد انهيار غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام المكنى أبو العباس وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استعادة عقب التحرير فيما كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وبحسب المصادر تزامن ذلك مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة في المنطقة, تمكنت خلالها من تدمير آليات وأطقم محملة بالمقاتلين.

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