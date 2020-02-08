القبض على أربعيني حول منزله لشبكات دعارة في صنعاء

السبت 8 فبراير 2020

أفاد مصدر أمني، بالعاصمة صنعاء، الجمعة، بأن الشرطة ضبطت "أربعيني" بعد اعترافه بتسهيل منزله لـ"شبكة دعارة".



وذكر المصدر، أن مباحث أمانة العاصمة ضبطت متهما، بشرب الخمر وصناعته وترويجه مع المخدرات، و إدارة شبكة دعارة.

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وبين المصدر بأن المتهم اعترف للبحث الجنائي بمعرفته لعدد من الفتيات، وتسهيل منزله للدعارة فيه، والإخلال بالآداب العامة.

ولفت المصدر بأنه تم إحالة المتهم للإجراءات القانونية.

وكان تقرير أممي، اتهم مليشيا الحوثي، بممارسة استغلال جنسي وتعذيب بحق عشرات الفتيات المختطفات بصنعاء.