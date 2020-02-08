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بالصور.. اكتشاف شبكة ألغام حوثية في مؤسسة بعدن
السبت 8 فبراير 2020
اكتشفت قوة تابعة للواء حماية المنشآت الحكومية، أمس الجمعة، شبكة ألغام في مبنى مركز البحوث والتطوير بالعاصمة عدن.
وقال مصدر ميداني إن قوة تابعة للواء تتولى تأمين مركز البحوث والتطوير بمديرية خورمكسر عثرت على شبكة ألغام داخل مبنى المركز.
ولفت إلى وصول فريق مختص بنزع الألغام، إلى مركز البحوث، مؤكدا نزع جميع الألغام وتفكيكها.
وأوضح فريق نزع الألغام أن الشبكة كانت جاهزة للتفجير، مؤكدا أن انفجارها كان سيسبب دمارا هائلا في المنطقة.
وأضاف أن الشبكة تعود إلى غزو مليشيا الحوثي للعاصمة عدن، في العام 2015.
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