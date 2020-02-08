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توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، قدوم موجة باردة على المملكة تبدأ من اليوم (السبت) وتستمر إلى نهاية الأسبوع بشكل تدريجي.
وأوضح الجهني أن الموجة الباردة ستبدأ من شمال وشمال غرب المملكة ثم تمتد تدريجياً للوسطى والشرقية وجنوب المملكة من منتصف الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجهني”: اليوم بداية موجة باردة جديدة على المملكة وهذه مدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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