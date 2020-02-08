“الجهني”: اليوم بداية موجة باردة جديدة على المملكة وهذه مدتها

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توقع المختص في شؤون الطقس، زياد الجهني، قدوم موجة باردة على المملكة تبدأ من اليوم (السبت) وتستمر إلى نهاية الأسبوع بشكل تدريجي.

وأوضح الجهني أن الموجة الباردة ستبدأ من شمال وشمال غرب المملكة ثم تمتد تدريجياً للوسطى والشرقية وجنوب المملكة من منتصف الأسبوع.

