“أمانة مكة”: إلغاء مدخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري

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أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميا.

وقال المتحدث باسم الأمانة رائد سمرقند، وفقا لـ”عكاظ”، إنه لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المنشآت بالتقيد بهذا الشرط، مبيناً أن هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه، وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي قد اعتمد في ديسمبر العام الماضي، تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية لـ12 نشاطاً، وذلك ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، والتي يعد من أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل.

