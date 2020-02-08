“وزير الصناعة”: لا نقبل بوجود منتجات رديئة بالمملكة وتم تشكيل فريق لإيجاد الحلول

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن الوزارة لا تقبل بوجود المنتجات الرديئة في سوق المملكة، والتي تخل بالمنافسة مع الشركات الوطنية.

وأوضح الخريف، خلال تفقده مشاريع المدينة الصناعية الثانية في الرياض، أول أمس (الخميس)، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة شكلت فريقاً مشتركاً مع عدة جهات حكومية وخاصة بينها الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، لإيجاد الحلول وتصحيح وضع هذه المنتجات.

وأبان أن الجميع حريص على دعم وتمكين الشركات الوطنية مشيراً إلى أن تطبيق الحلول بشكل سريع يسهم في ضخ الشركات الوطنية استثمارات جديدة داخل المملكة وخارجها.

