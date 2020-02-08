صورة.. طالبة في الثانوي تمنح والدها 500 ريالٍ من أول راتب لها في الحياة وتوجه له رسالة مؤثرة

︎ :

.

عبرت فتاة تدرس بالصف الثالث الثانوي، عن حبها لوالدها بطريقة مؤثرة تقديراً له على منحها ثقة الاعتماد على نفسها، بعدما سمح لها بالعمل الموسمي في أحد محلات الملابس النسائية في الرياض.

وقال والد الفتاة صالح القحطاني في التفاصيل، إنه أثناء إيصال ابنته الوحيدة للمدرسة سلمته رسالة وطلبت منه ألا يفتحها إلا في مقر عمله.

Advertisements

وأوضح أنه عند وصوله لمقر عمله قام بفتح الرسالة ليتفاجأ بمبلغ مالي قدره 500 ريال وورقة كتب بها: “هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي، أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي”.

وأكد القحطاني وفقاً لـ”سبق”، أن الكلمات أثرت فيه وقد انهمرت دموعه على تلك الورقة، بسبب البادرة التي أسعدته كثيراً.



