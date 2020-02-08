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عبرت فتاة تدرس بالصف الثالث الثانوي، عن حبها لوالدها بطريقة مؤثرة تقديراً له على منحها ثقة الاعتماد على نفسها، بعدما سمح لها بالعمل الموسمي في أحد محلات الملابس النسائية في الرياض.
وقال والد الفتاة صالح القحطاني في التفاصيل، إنه أثناء إيصال ابنته الوحيدة للمدرسة سلمته رسالة وطلبت منه ألا يفتحها إلا في مقر عمله.
وأوضح أنه عند وصوله لمقر عمله قام بفتح الرسالة ليتفاجأ بمبلغ مالي قدره 500 ريال وورقة كتب بها: “هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي، أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي”.
وأكد القحطاني وفقاً لـ”سبق”، أن الكلمات أثرت فيه وقد انهمرت دموعه على تلك الورقة، بسبب البادرة التي أسعدته كثيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. طالبة في الثانوي تمنح والدها 500 ريالٍ من أول راتب لها في الحياة وتوجه له رسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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