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ضبطت أمانة منطقة الرياض، أول أمس (الخميس)، عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن، وسلمتهم للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأبانت الأمانة أنها ألزمت مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء، بالإضافة إلى إنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.
وأكدت التزامها بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظاً على ممتلكات السكان وسلامتهم وراحتهم.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله يظهر عمالة تقوم بتحميل حديد معد للبناء في شاحنة نقل القمامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفيديو المتداول.. “أمانة الرياض” تضبط عمالة تعدت على ممتلكات مواطن وتحيلهم للأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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