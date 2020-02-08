الفتاة التي تعرّضت لمحاولة اغتصاب وطعن على يد سائق بمكة تكشف تفاصيل الواقعة

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روت الفتاة التي تعرّضت لمحاولة اغتصاب واعتداء بالطعن من قبل سائق خاص يعمل لدى والدها منذ أكثر من عامين، بعضاً من تفاصيل الواقعة.

وقالت الفتاة وفقاً لـ”سبق”، إنها تفاجأت خلال تواجدها في المركبة مع السائق وهو من الجنسية الباكستانية وبالعقد الثالث من العمر بتغيير المسار المُعتاد للوصول إلى منزل أسرتها بحي الشرائع في مكة المكرمة.

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وأضافت أن السائق الذي كان متعاطياً للمُسكر حاول الاعتداء عليها واغتصابها وسط محاولات منها للدفاع عن نفسها، ليُقدم على طعنها مرتين بالرأس واليد.

ونوهت إلى أنه سارع إلى أقرب مستوصف خاص بحي الشرائع وقذفها أمام أبوابه بعدما لاحظ النزيف، ومن ثم ترك مركبة والدها أمام منزل الأسرة وعليها آثار دماء وفر هارباً.

يشار إلى أن الجھات الأمنیة قد تمكنت من القبض على الجاني وأحالته إلى الجھات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

