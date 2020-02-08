هل تُمنح المتزوجة حديثًا قيمة 18 شهرًا من التقاعد؟

︎ : . أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على استفسار بشأن حقيقة منح السيدة قيمة 18 شهرًا من التقاعد في حال أن تزوجت. وقالت التأمينات الاجتماعية ردًّا على التساؤل، عبر حسابها بموقع تويتر: إن المنحة تصرف للمستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) في حالة زواجها، تعادل نصيبها الشهري 18 مرة.

ولفتت التأمينات إلى أنه لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم: 8001243344.





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