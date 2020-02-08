وزير التعليم يفتتح لقاء قيادات الجامعات بجامعة الأميرة نورة.. غدًا

يفتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، غدًا السبت, أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, بحضور مديري الجامعات الحكومية والأهلية.

ويأتي اللقاء حرصًا من وزارة التعليم على رفع مستوى أداء الجامعات وتطويره وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بينها، بما يحقق مستقبلًا أفضل للطلاب.

وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، وإستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين.

كما يتطرق اللقاء للوظائف والتخصصات المشمولة بإعلانات التوظيف الحكومية وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة «جدارة»، ومسارات المرحلة الثانوية.

ويستعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلّم.

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ويتضمن اللقاء ثلاث ورش عمل تناقش تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية، بينما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

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