

عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

قالت الحكومة الأردنية اليوم، إن ممارسات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ، تعيق حق حرية المسلمين بالعبادة في حرم المسجد، مؤكدة أن المسجد حق ديني وتاريخي مقدس للمسلمين.

وأكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن ممارسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السابقة، والتي أكدت في قرارات سابقة رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.

وكانت "اليونسكو" عدت في عام 2016 م المسجد الأقصى في مدينة القدس جزءا من التراث الإسلامي.

// انتهى//

03:39ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الحكومة الأردنية : ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى تعيق حرية العبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.