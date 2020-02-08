

نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

وقعت موريتانيا والسنغال في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، على اتفاقية تعاون في مجال السياحة، يهدف إلى تكوين الشباب في مجال المهن السياحية.

ويأتي هذا التوقيع وفق وكالة الأنباء الموريتانية، إثر مباحثات أجراها وزير التجارة والسياحة الموريتاني مع نظيره السنغالي خلال المنتدى السياحي المنعقد في مدريد الـ26 يناير الماضي.

// انتهى //

03:26ت م

0162





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / موريتانيا والسنغال يوقعان اتفاقية في مجال السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.