سياسي / اللجنة المستقلة للانتخابات في نيجيريا تحل 74 حزبًا سياسيًا



أبوجا 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

قررت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، حلّ 74 حزبًا سياسيًا من أصل 92 في البلاد.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا محمود ياكوبو أن قرار اللجنة جاء بعد قيامها بمراجعة أداء الأحزاب السياسية إثر الانتخابات العامة لسنة 2019، وأن الأحزاب المنحلة هي تلك التي لم تستوف متطلبات التسجيل.

وأوضح أن حلّ تلك الأحزاب يتماشى مع دستور البلاد وقانون الانتخابات لسنة 2010.

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