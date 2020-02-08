اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الجمعة على تراجع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 26ر277 نقطة، أو 94ر0%، ليصل إلى 51ر29102 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر18 نقطة، أو 54ر0%، ليصل إلى 7ر3327 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر51 نقطة ، أو 54ر0%، ليصل إلى 51ر9520 نقطة.

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