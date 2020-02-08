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شكرا لقرائتكم كورونا يقتل 717 ويصيب 34 ألفًا حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تخطت الوفيات عدد ضحايا السارس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 717 في البلاد، وذلك منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي حتى يوم أمس الجمعة.
وأوضحت أن عدد الأفراد المؤكد إصابتهم بالفيروس المستجد وصل إلى 34 ألف مصاب، وذلك بعدما سجلت 2814 إصابة جديدة في المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أن أرقام الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ خلال عامي 2002 و2003 نتيجة فيروس سارس “الالتهاب الرئوي الحاد”.
وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم أمس، من تخزين الأقنعة والسترات والقفازات التي تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا، تلك الممارسات التي يقوم بها بعض التجار لرفع أسعار هذه الأشياء.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الطلب على الأقنعة والسترات والقفازات ارتفع بصورة كبيرة، كما ارتفعت الأسعار بعد أن تسبب الفيروس الصيني في تعطيل حاد في الإمداد.
ولفت إلى أنه تواصل مع المصنعين والموزعين لضمان وصول الإمدادات إلى من يحتاجونها.
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