بالفيديو.. ياني: أبهرني التغيير الذي حدث في السعودية خلال عام واحد

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحيا الموسيقار العالمي ياني، حفلًا موسيقيًّا ضخمًا، على مسرح “مرايا”، في محافظة العلا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان شتاء طنطورة، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وبدأ ياني الحفل بإلقاء التحية على جمهور المسرح باللغة العربية، قائلًا: “أنا كتير سعيد بعودتي إلى المملكة العربية السعودية، نحن في صحراء العلا وفي مسرح مرايا الجميل، هنا الخيال والإبداع والأمل نحو المستقبل والإيمان، كلها تجتمع في العلا، الحلم والإلهام ما زالا مستمرين”.

وقدم ياني خلال الحفل عددًا من أروع معزوفاته ومنها معزوفته الشهيرة “FOR ALL SEASONS”، ومعزوفته الخالدة التي أصدرها عام 1986 “KEYS TO IMAGINATION”، ومعزوفة “FELITSA”، التي ألفها من أجل والدته، كما قدم معزوفة “THE RAIN MUST FALL “، و”WITH AN ORCHID”.

وتحدث ياني خلال الحفل عن التغيرات الكبيرة التي حدثت في المملكة خلال العام الماضي، فقال: “من الرائع رؤية ما تغير في السعودية في عام واحد فقط، هذا أمر مبهر، ما يحدث في هذه البلاد هو ظاهرة، أنتم وعدتم أنفسكم وأوفيتم بها، لديكم أحلام وتستطيعون تحقيقها وأعلم أن هذه هي البداية فقط”.

وأشاد ياني قبل الحفل بالمملكة وتحديدًا بالعلا، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستجرام، أظهر من خلاله جمال العلا، وعلق عليه: “أطلق العنان لخيالك عندما تتعرض إلى جمال الصور الرائعة التي يولدها مسرح مرايا للحفلات الموسيقية”.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يحيي فيها ياني حفلًا موسيقيًّا في المملكة، حيث تألق في حفل العام الماضي الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الأولى من المهرجان، كما أحيا حفلًا آخر في عام 2017.

