ميليشيا الحوثي تستهدف المستشفى السعودي في مأرب

2020-02-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

استهدفت ميليشيات الحوثي مساء أمس الخميس، المستشفى السعودي الميداني بمنطقة الجفرة شمال محافظة مأرب والمستشفى الحكومي في محافظة الجوف، مستخدمة المقاذيف.

كما أحدث الاستهداف أضرارًا بالغة بأقسام المستشفيين، ومنها الطوارئ والتنويم وبعض الآليات المساندة للخدمات، بحسب ما ذكرت “العربية”.

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ويعد هذا القصف المتعمد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن المستشفى السعودي الميداني بالجفرة يعتبر أحد أهم المستشفيات الميدانية، والذي يقدم خدماته للمدنيين اليمنيين.

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