شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية للتحالف العربي في حجة وصعدة والجوف والان مع التفاصيل

غارات جوية للتحالف العربي في حجة وصعدة والجوف السبت 8 فبراير 2020 شن طيران التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، خمس غارات على منطقة العطن في مديرية بكيل المير في محافظة حجة.

Advertisements كما دكت مقاتلات التحالف، عبر ثلاث غارات جوية، منطقة المزرق في مديرية حرض شمال غربي حجة. وقصف التحالف في ثلاث غارات، مديرية باقم، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالإضافة إلى ثلاث ضربات جوية على مديرية الغيل جنوب غربي محافظة الجوف.

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