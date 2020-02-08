شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وقائي عن فيروس كورونا المستجد بـ«طبية الملك سعود» والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جامعة الملك سعود ممثلة في المدينة الطبية الجامعية أمس الأول برنامجاً تدريبياً توعوياً عن فيروس كورونا المستجد، شارك فيه أكثر من 200 كشاف يمثلون خمسة وثلاثين وحدة كشفية من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وشدد المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية د. أحمد الهرسي في كلمةٍ ألقاها في بداية البرنامج على ضرورة الوقاية والتوعية من الفيروسات المستجدة والمعدية ومكافحتها بالطرق الصحية والسليمة، مقدماً شكره وتقديره لكشافة تعليم الرياض على تعاونهم ومشاركتهم الدائمة والفاعلة في كثير من الفعاليات والبرامج، التي تقيمها المدينة الطبية الجامعية.

بعد ذلك قدمت إدارة مكافحة العدوى في المدينة الطبية الجامعية عدداً من الإرشادات الوقائية، والطرق الصحيحة في استخدام أدوات التعقيم والحماية.

وفي نهاية البرنامج، قدم مشرف النشاط الكشفي بتعليم الرياض سليمان الفايز درعاً تذكارية لجامعة الملك سعود ممثلة في المدينة الطبية الجامعية، كما قدم شكره لمدير الجامعة د. بدران العمر على تعاونه المستمر مع كشافة تعليم الرياض.