شكرا لقرائتكم خبر عن ناشرون عالميون يبحثون الارتقاء بمناهج الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى لقاء تعريفيا بوادي مكة للتقنية بالعديد من الناشرين العالميين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، بحضور مدير الجامعة د.عبدالله بافيل والمشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية د.أحمد بابلغيث، ومشاركة مدراء مراكز ومعاهد اللغة الإنجليزية في جامعتي الملك عبدالعزيز والطائف؛ من أجل الارتقاء بالمناهج وتطويرها لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأوضح مدير مركز اللغة الإنجليزية د.أحمد قاضي أن عقد هذه الورش واللقاءات يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الجامعات؛ لتحقيق أفضل المخرجات وتطوير المهارات اللغوية للطلبة حسب أحدث المناهج.

وفي آخر اللقاء، تم تكريم مديري المراكز والمعاهد من قبل مدير الجامعة، وقد كرم كل من عميد الدراسات المساندة ورئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف د.منصور المالكي، ووكيل معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية د.مازن عسيري، ووكيل معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا د.تركي السلمي، ورئيس وحدة تطوير المناهج والاختبارات أ.مايكل تايلور.