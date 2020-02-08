شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة الإنارة بـ«الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الإنارة وضمن أعمالها الدورية بأعمال صيانة للإنارة في شواطئ نصف القمر «الهاف مون». كما تم العمل مؤخرا على تركيب فوانيس جديدة وزيادة الإنارة بحديقة الإخاء بالدوحة الجنوبية في مدينة الظهران.

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