شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين ملكية الجبيل والمركز الوطني «لتنمية المواهب» والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، الهيئة الملكية بالجبيل، والتقى مع مسؤولي الهيئة بمركز الزوار؛ لبحث أوجه التعاون بين تعليم الهيئة الملكية بالجبيل والمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بالجامعة. وأوضح مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع الدكتور عبدالرحمن الليلي أن الوفد تعرّف على المكانتين الاقتصادية والاستثمارية لمدينة الجبيل الصناعية، باعتبارها أحد المرتكزات الصناعية، من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير وإدارة المدينة، وشاهد الوفد القصة التاريخية الملهمة لمدينة الجبيل الصناعية، واطلع كذلك على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بالمدينة، والذي يحمل فكرًا استثماريًا جديدًا بما يحتويه من مشاريع عصرية ناجحة بكل المقاييس. كما قام الوفد بزيارة لمركز التنمية الصناعية «القسم النسائي»، واطلع على حاضنات الأعمال للمشاريع النسائية وخططهم وبرامجهم، حيث يهدف المركز من خلال إنشاء هذا القسم إلى المساعدة في إعداد دراسة الجدوى وخطط العمل ودراسة المشروع والمساعدة في إيجاد التمويل المناسب للفكرة والمتابعة المستمرة والترويج والاستفادة الكاملة من الخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز، مع توفير المكان المناسب للمشروع وجميع الخدمات التي قد تحتاجها رائدة العمل.

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