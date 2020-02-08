شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز لبيع الأغذية.. وجولات على مجمعات تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة ممثلة بالفترة المسائية، وضمن حملة الرقابة البلدية مركزا لبيع المواد الغذائية؛ وذلك لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة. من جهة أخرى، قامت إدارة صحة البيئة بالبلدية ممثلة بالرقابة النسائية بجولات تفتيشية على المجمعات التجارية، أشعرت خلالها عددا من المحلات بأهمية مراجعة البلدية لتطبيق الاشتراطات الصحية.

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