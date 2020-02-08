شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «تربية نجران» يتعرفون على تاريخ «أبا السعود» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عميد كلية التربية د.راقع القحطاني أن البرنامج السياحي يأتي ضمن الأهداف التثقيفية التي تحرص الكلية على تحقيقها؛ لزيادة روح الانتماء، ورفع مستوى الوعي السياحي تجاه الأماكن التاريخية والتراثية بمناطق المملكة ومنها منطقة نجران.
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