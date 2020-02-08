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«تعليم الشرقية» يعزز الشراكة المجتمعية بالتعاون مع «واعي»

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وقّعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في مديرها العام د. ناصر الشلعان، مؤخرا مذكرة تفاهم مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» فرع المنطقة الشرقية ممثلةً في رئيس مجلس إدارتها مازن الحمودي، وذلك بمقر غرفة الشرقية بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي، وسط مشاركة عدد من منسوبي الغرفة وتعليم المنطقة، ومنسوبي الجمعية.

وأشار د. الشلعان، خلال توقيع المذكرة إلى حرص إدارته على تفعيل توجيهات وزارة التعليم تجاه الحراك المجتمعي، وذلك عبر عقد الشراكات مع القطاعات النوعية، التي تترك لها بصمة في دفع عجلة التعليم، وتترك أثرا نافعا على أبنائنا الطلبة في مختلف المجالات والبرامج الهادفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية «واعي» بالمنطقة الشرقية مازن الحمودي، أن هذه المذكرة تأتي في إطار خطط الجمعية الإستراتيجية لمد الجسور؛ انطلاقاً من الرؤية المشتركة التي تجمع بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلية نحو خدمة وتنمية كافة أطياف المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة الطموح 2030 للقطاعات الحكومية وقطاع التعليم بشكل خاص باعتباره الحاضنة الأولى في تعليم وتربية النشء.

وأضاف مدير فرع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» بالمنطقة الشرقية صالح السليم، إن باكورة مذكرة التفاهم المشترك بين الجمعية وتعليم الشرقية تتمثل في تنفيذ برنامج تأهيل شامل للسلامة لمنسوبي قطاع التعليم بالمنطقة، إلى جانب تقديم العديد من البرامج التوعوية والورش التأهيلية لمنسوبي التعليم في مجال الوعي المالي والصحي والإنتاجي.

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