شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الحشرات والقوارض بشوارع وحدائق الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة وضمن أعمالها الدورية بأعمال مكافحة الحشرات والقوارض والرش بالمبيدات الحشرية في الشوارع والحدائق وحاويات النفايات ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.

كما قامت البلدية بأعمال المكافحة لتطعيم القوارض والقضاء عليها بشاطئ نصف القمر «الهاف مون». يذكر أنه من بين المبادرات الخاصة بالمشهد الحضري ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات من خلال تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات؛ تحقيقًا للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية من خلال أتمته عمليات الرقابة على مقاولي النظافة، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطوير مؤشرات النظافة العامة في مدن المملكة وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن وتطوير العقد الموحد لأعمال النظافة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على العمالة في مشاريع نظافة المدن.